Kırmızı Oda dizisinin 14. son bölümü ile ekrana geldi. Her hafta Cuma akşamları TV8 ekranlarında yayınlanan dizi Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlandı. Yeni bölümde neler olacağını merak eden seyirciler Kırmızı Oda 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtını araştırıyor.

KIRMIZI ODA 14.SON BÖLÜM ÖZETİ

Doktor Hanım, Rıza’nın (Serhat Nalbantoğlu) şiddetine karşı durabilen büyük oğlu Yiğit’i kaybettiği günü anlatan Selvi’nin (Sema Keçik) acısına ortak olur.

Berna (Sevinç Erbulak),eşiyle boşandıktan sonra kızı Esra’da (Elif Ceren Balıkçı) ortaya çıkan yeme bozuklukları nedeniyle Doktor Deniz’in kapısını çalarken; Aynur, oğlu Bayram’ı sevdiği kızdan vazgeçirmek için Doktor Hanım’la görüştürür.

Boncuk’un (Burcu Biricik) halüsinasyonları esnasında ermişlerle konuştuğunu iddia ederek gerçekle giderek bağını koparması sonucu eşi Sadık (Onur Bilge) çareyi Doktor Hanım’da arar.

KIRMIZI ODA 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

KIRMIZI ODA DİZİSİNİN KONUSU

Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirildi. Kırmızı Oda’da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralıyor. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getiriyor.