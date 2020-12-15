Her hafta Cuma akşamları TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinin 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı...

KIRMIZI ODA 15. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Kırmızı Oda’nın 15. bölümünde; Boncuk (Burcu Biricik),anne (Sedef Akalın) ve babasıyla (Cenk Kangöz) yaşadığı travmatik geçmişinin ardından eşi Sadık’la (Onur Bilge) Hollanda’da geçirdiği günlerin psikolojisinde yarattığı yıkımı ve ermişlerin nasıl ortaya çıktığını Doktor Hanım’a anlatır.

Hediye (Sezin Akbaşoğulları),bunca yıl annesi Neriman (Füsun Demirel) için yaşadıktan sonra yeni özgür hayatına nasıl uyum sağlayacağını bilemeyince Doktor Piraye duruma el atar.

Selvi (Sema Keçik),oğlunu kaybetmenin acısıyla perişan haldeyken ziyaretine gelip yaralarını saran beklenmedik misafirleri Doktor Hanım’la paylaşır. Doktor Deniz ve Doktor Piraye arasındaki samimiyet ise farklı bir boyuta taşınır.

KIRMIZI ODA 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI