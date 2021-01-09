Kırmızı Oda dizisinin 19. son bölümünde; Boncuk (Burcu Biricik) aile evinde yaşanan korkunç trajedinin devamını Doktor Hanım’la paylaşırken; Can’ın kendisine karşı anlayışlı tutumundan da sevgiyle bahseder. Kırmızı Oda 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kırmızı Oda 19. son bölüm özeti...

KIRMIZI ODA 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kırmızı Oda dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

KIRMIZI ODA 19. SON BÖLÜM ÖZETİ

Doktor Ayşe, bu kez dertleşmek için Doktor Hanım’ın kapısını çalar ve babası Erhan’ın (Erdinç Gülener) alkol probleminin evinde yarattığı huzursuzluktan ötürü dedesi (Köksal Engür) ve anneannesinin (Hikmet Körmükçü) yanına taşınmalarını ilk kez anlatır.

Doktor Hanım, yaşadığı tacizi anlatan Kumru’ya (Aslıhan Gürbüz) destek olurken; Kumru ise kumar borcu yüzünden kendisine hayatını mahveden bir gece yaşatan Yavuz’un (Bora Koçak) peşine düşer.

KIRMIZI ODA DİZİSİNİN KONUSU

Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirildi. Kırmızı Oda’da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralıyor. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getiriyor.