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Kırmızı Oda oyuncuları kimler? İşte oyuncu kadrosu - Kırmızı Oda dizisinin konusu ne?

Kırmızı Oda oyuncuları, dizinin bu akşam ekranlara gelen ilk bölümü ile gündeme geldi. Cem Karcı yönetmenliğinde çekimlerine başlayan Kırmızı Oda, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek yaşam öykülerine dayanan hikayelerinden, Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından senaryolaştırıldı. İşte Kırmızı Oda dizisinin oyuncuları...

Kırmızı Oda

Kırmızı Oda oyuncuları kimler? sorusu bu akşam ilk bölümüyle ekranlara gelen dizi ile ilgili detayları araştıran izleyicilerin gündeminde. Kırmızı Oda'da her hafta farklı bir hikaye ve farklı oyuncular yer alacak. Ancak Binnur Kaya Kırmızı Oda'nın değişmeyen başrolü. Kırmızı Oda dizisi ile ilgili detaylar haberimizde.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?

Kırmızı Oda başrol oyuncuları Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı ve Baran Can Eraslan.

Farklı oyuncular da birbirinden şaşırtıcı karakterleri canlandırmak üzere diziye konuk olacaklar. Evrim Alasya, Salih Bademci ve Hande Doğandemir Kırmızı Oda’nın ilk bölümünün konukları oldu.

KIRMIZI ODA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek ekranlara gelecek “Kırmızı Oda” da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniği sahibini ve bir psikiyatristi canlandıracak.

Psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatlarının anlatılacağı “Kırmızı Oda”da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

KIRMIZI ODA 1. BÖLÜM FRAGMANI

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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