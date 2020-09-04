Kırmızı Oda oyuncuları nedir? Kırmızı Oda konusu nedir? Soruları TV8 izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Kırmızı Oda, OGM Pictures imzalı, yönetmeliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı, yakında TV8'de başlayacak Türk yapımı dram dizisidir. Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayelerinden uyarlanmıştır.
KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?
Binnur Kaya - Psikiyatri kliniği sahibi ve psikiyatrist
Tülin Özen - Doktor Piraye
Burak Sevinç - Doktor Deniz
Meriç Aral - Doktor Ayşe
Halit Özgür Sarı
Ecem Uzun - Stajyer Doktor
Gülçin Kültür Şahin
Sezin Bozacı
Baran Can Eraslan
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