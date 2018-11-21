Sadece rimel ve çok hafif allıkla kullanıldığında bile makyajı tamamen değiştiren kırmızı ruju sürmenin inceliklerini biliyor musunuz? Kırmızı rujdan kusursuz bir sonuç almanızı sağlayacak yöntemleri sizlerle paylaşıyoruz! İşte kırmızı ruj sürmenin püf noktaları...
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Hem kadınların hem de moda dünyasının vazgeçilmezi olan kırmızı rujlar her sene olduğu gibi bu sene de trendler arasında yer alıyor.
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Diğer yandan kadınları daha cazibeli gösteren kırmızı rujun sürülüşü de bir o kadar da zahmetli. Bazen taşırırız, bazen dişlerimiz boyanır... Tabii bu sorundan kurtulmak çok zor değil. İşte kırmızı ruju taşırmadan sürmenin yolları!
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Kırmızı ruju sürebilmeniz için ilk önce beyaz dişlere sahip olmalısınız. Ruju sürmeden, an az 2 dakika önce dişlerinizi parlatıcı diş macunu ile fırçalamayı unutmayın.
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Dudaklarınızın pürüzsüz olmasına dikkat edin. Pürüzsüz dudaklar, kırmızı rujun hem daha renkli hem de daha canlı durmasını sağlayacaktır.
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Kırmızı ruju sürmeden önce dudaklarınızın üstündeki kabuklardan ve ölü deri parçalarından kurtulmalısınız. Ardından da nemlendirmelisiniz...
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Daha sonra dudaklarınıza ilk önce kapatıcı ya da fondöten sürüp kurumasını bekleyebilirsiniz, bu işlemden sonra pudra sürerek dudaklarınızın daha canlı görünmesini sağlamış olursunuz.
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Rujunuzun daha kalıcı olmasını istiyorsanız dudak kalemi kullanın. Dudak kalemi ile hem rujun taşmamasına hem de cazibenizin ortaya çıkmasına neden olur.
Daha orantı sürmek için mutlaka ruj fırçası kullanabilirsiniz. Bunun için ruju dudaklarınızın ortasından başlayarak sürmeye başlayın. Kenarlara yavaşça uygulayın, taşan kısımları ise peçete ya da pamuklu çubuk ile temizleyin.
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Eğer kırmızı ruju günlük yaşantınızda da kullanmak isterseniz, kolay bir uygulama şekli de var. Ruju dikey bir şekilde tutup, hafifçe dokundurarak sürdüğünüzde, dudaklarınız sade ve etkileyici bir görünüm kazanmış olur.
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İsterseniz rujun üzerine şeffaf, parlatıcı rujlardan da sürebilirsiniz.
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