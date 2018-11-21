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Diğer yandan kadınları daha cazibeli gösteren kırmızı rujun sürülüşü de bir o kadar da zahmetli. Bazen taşırırız, bazen dişlerimiz boyanır... Tabii bu sorundan kurtulmak çok zor değil. İşte kırmızı ruju taşırmadan sürmenin yolları!