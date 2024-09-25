Kırşehir'de 15 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı

KIRŞEHİR'deyasa dışı yollarla yurda giriş yapan Afganistan uyruklu 15 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 15 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı. Gözaltına alınan organizatörlerden H.U.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, C.K., M.K. ve Ö.T.G. tutuklandı. Kaçak göçmenler ise geri gönderme merkezine gönderildi.