Kırşehir'de ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü belgesi sınavlarında usulsüzlük yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Durumundan şüphelenilen H.B’nin sınava gireceği sırada, üst araması yapıldı. Aramalarda internet bağlantılı mobil WiFi cihazı, casus kulaklık, düğme şeklinde gizli kamera ve SİM kart entegre edilmiş kredi kartı görünümünde bir kartlık ele geçirildi. H.B. hakkında, 'Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi hizmetleri hakkında kanun' kapsamında işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.