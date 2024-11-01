Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı

        KIRŞEHİR'de Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (MTSK) e-sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 16:44 Güncelleme: 01.11.2024 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRŞEHİR'de Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (MTSK) e-sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan H.B., polis ekipleri tarafından yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü belgesi sınavlarında usulsüzlük yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Durumundan şüphelenilen H.B’nin sınava gireceği sırada, üst araması yapıldı. Aramalarda internet bağlantılı mobil WiFi cihazı, casus kulaklık, düğme şeklinde gizli kamera ve SİM kart entegre edilmiş kredi kartı görünümünde bir kartlık ele geçirildi. H.B. hakkında, 'Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi hizmetleri hakkında kanun' kapsamında işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Büyükşen çifti cinayetinde 4 yıl sonra ortaya çıkan rapor!
        Büyükşen çifti cinayetinde 4 yıl sonra ortaya çıkan rapor!
        Ekim'de enflasyon ne olur?
        Ekim'de enflasyon ne olur?
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Kayınpeder ile damadın kavgası ölümle bitti!
        Kayınpeder ile damadın kavgası ölümle bitti!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Narin cinayetinde 4 şüphelinin dakika dakika baz hareketi ortaya çıktı!
        Narin cinayetinde 4 şüphelinin dakika dakika baz hareketi ortaya çıktı!
        Sokak ortasında korkunç cinayet! Üvey babasını öldürdü
        Sokak ortasında korkunç cinayet! Üvey babasını öldürdü
        Harris'ten Trump'ın ifadesine tepki
        Harris'ten Trump'ın ifadesine tepki
        Boşandılar
        Boşandılar
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        Âşıklar Paris'te
        Âşıklar Paris'te
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi

        Benzer Haberler

        Ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girerken yakalandı
        Ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girerken yakalandı
        Balkan şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı, Kırşehir'de teşekkür ziyaretle...
        Balkan şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı, Kırşehir'de teşekkür ziyaretle...
        AK Parti Kırşehir'de ilçe kongreleri tamamlandı
        AK Parti Kırşehir'de ilçe kongreleri tamamlandı
        Otomobilin çarptığı özel güvenlik görevlisi, defnedildi
        Otomobilin çarptığı özel güvenlik görevlisi, defnedildi
        Kırşehir'de ilkokul öğrencilerine jandarma mesleği tanıtıldı
        Kırşehir'de ilkokul öğrencilerine jandarma mesleği tanıtıldı
        Kırşehir'de otomobilin çarptığı özel güvenlik görevlisi öldü
        Kırşehir'de otomobilin çarptığı özel güvenlik görevlisi öldü