Tabancayla vurulan Mikail, toprağa verildi (2)

Kırşehir'de Mikail İnan'ın (36) tabancayla vurularak hayatını kaybettiği kavgada, gözaltına alınan 4 şüpheliden U.K. ve M.K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerden İ.Y. ile H.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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