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        Tabancayla vurulan Mikail, toprağa verildi (2)

        ŞÜPHELİLERDEN2'Sİ TUTUKLANDIKırşehir'de Mikail İnan'ın (36) tabancayla vurularak hayatını kaybettiği kavgada, gözaltına alınan 4 şüpheliden U.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 22:11 Güncelleme: 11.11.2024 - 22:11
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        Tabancayla vurulan Mikail, toprağa verildi (2)
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        ŞÜPHELİLERDEN2'Sİ TUTUKLANDI

        Kırşehir'de Mikail İnan'ın (36) tabancayla vurularak hayatını kaybettiği kavgada, gözaltına alınan 4 şüpheliden U.K. ve M.K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerden İ.Y. ile H.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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