Evinde tabancayla vurulmuş halde bulunan 9 aylık hamile kadın hastanede öldü; bebeği kurtarıldı

KIRŞEHİR'de, 9 aylık hamile Hatice Albayrak (26), evinde göğsünden tabanca ile vurulmuş halde bulundu. Tedavi altına alınan kadın hayatını kaybederken, bebeği sağlıklı şekilde dünyaya geldi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Ahi Evran Mahallesi 33'üncü Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, hamile Hatice Albayrak'ı, odasına girdiğinde göğsünden tabanca ile vurulmuş halde bulan eşi piyade astsubay M. A. (27) durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 9 aylık hamile olduğu öğrenilen Hatice Albayrak, ilk tedavisinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hatice Albayrak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, bebeği sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Hatice Albayrak'ın, 1 hafta sonra normal şartlarda doğumu gerçekleştireceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.