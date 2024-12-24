Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Evinde tabancayla vurulmuş halde bulunan 9 aylık hamile kadın hastanede öldü; bebeği kurtarıldı

        KIRŞEHİR'de, 9 aylık hamile Hatice Albayrak (26), evinde göğsünden tabanca ile vurulmuş halde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 18:56 Güncelleme: 24.12.2024 - 19:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evinde tabancayla vurulmuş halde bulunan 9 aylık hamile kadın hastanede öldü; bebeği kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRŞEHİR'de, 9 aylık hamile Hatice Albayrak (26), evinde göğsünden tabanca ile vurulmuş halde bulundu. Tedavi altına alınan kadın hayatını kaybederken, bebeği sağlıklı şekilde dünyaya geldi.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Ahi Evran Mahallesi 33'üncü Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, hamile Hatice Albayrak'ı, odasına girdiğinde göğsünden tabanca ile vurulmuş halde bulan eşi piyade astsubay M. A. (27) durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 9 aylık hamile olduğu öğrenilen Hatice Albayrak, ilk tedavisinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hatice Albayrak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, bebeği sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Hatice Albayrak'ın, 1 hafta sonra normal şartlarda doğumu gerçekleştireceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 11 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 11 can kaybı var
        Her şey çocuğun gözü önünde oldu
        Her şey çocuğun gözü önünde oldu
        En-Nesyri açıklaması! Transfer olacak mı?
        En-Nesyri açıklaması! Transfer olacak mı?
        E-5'i ringe çevirdiler!
        E-5'i ringe çevirdiler!
        24 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        24 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Haluk Levent'in doktorundan açıklama
        Haluk Levent'in doktorundan açıklama
        2025'te Türkiye'de enerji sektöründe neler bekleniyor?
        2025'te Türkiye'de enerji sektöründe neler bekleniyor?
        "Şam Havalimanı'nı ayağa kaldırmak için vaziyet alacağız"
        "Şam Havalimanı'nı ayağa kaldırmak için vaziyet alacağız"
        Narin davasında köy imamın ifadesi dosyaya girdi
        Narin davasında köy imamın ifadesi dosyaya girdi
        Kot düşüyor
        Kot düşüyor
        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"
        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"
        Dybala listede ikinci sırada!
        Dybala listede ikinci sırada!
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Araştırma: Ortanca çocuklar kardeşlerinden daha işbirlikçi
        Araştırma: Ortanca çocuklar kardeşlerinden daha işbirlikçi
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de 9 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu
        Kırşehir'de 9 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu
        Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 105. yıl dönümü kutlandı
        Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 105. yıl dönümü kutlandı
        Kırşehir'de çiçek hastalığı nedeniyle 12 köy ve 1 beldede küçükbaş hayvan h...
        Kırşehir'de çiçek hastalığı nedeniyle 12 köy ve 1 beldede küçükbaş hayvan h...
        Kırşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı
        Kırşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı
        Kırşehir'de otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 ki...
        Kırşehir'de otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 ki...
        Kırşehir'de jandarma ekipleri "cayrokopter" ile trafik denetimi yaptı
        Kırşehir'de jandarma ekipleri "cayrokopter" ile trafik denetimi yaptı