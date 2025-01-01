'Yılbaşı' denetimlerinde sentetik hap ve kaçak içkiyle yakalandılar

KIRŞEHİR'de 'yılbaşı' öncesi gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan iki araçta 56 sentetik hap ve 15 litre kaçak içki ele geçirildi, 2 sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında 'yılbaşı' denetimi gerçekleştirdi. Bu kapsamda yüzlerce araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sırasında durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği 'Çine' ile yapılan aramada 56 sentetik hap ele geçirildi. Ayrıca farklı bir noktada hafif ticari araçta yapılan aramada, 15 litre kaçak içki bulundu. Araç sürücüleri İ.K. ve İ.U., polis merkezine götürüldü.