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        Otomobiliyle evin bahçesine uçan alkollü sürücünün ricası; Ne olur polisi aramayın

        KIRŞEHİR'de otomobiliyle müstakil evin bahçesine uçan alkollü sürücü Yusuf Fırat Özer, ters dönen aracından vatandaşlar tarafından çıkarıldığı sırada, "Ben ne yaptım ağabey, arabam ne olacak? Ne olur polisi aramayın" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 22:29 Güncelleme: 14.02.2025 - 22:35
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        Otomobiliyle evin bahçesine uçan alkollü sürücünün ricası; Ne olur polisi aramayın
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        KIRŞEHİR'de otomobiliyle müstakil evin bahçesine uçan alkollü sürücü Yusuf Fırat Özer, ters dönen aracından vatandaşlar tarafından çıkarıldığı sırada, "Ben ne yaptım ağabey, arabam ne olacak? Ne olur polisi aramayın" dedi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında merkez ilçeye bağlı Kervansaray Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen Yusuf Fırat Özer idaresindeki 06 POP 814 plakalı otomobil, sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu müstakil evin bahçesine uçarak ters döndü. Çevredeki vatandaşlar tarafından sürücü Yusuf Fırat Özer, otomobilden çıkarıldı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Özer, sağlık ekipleri tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Özer'in, aracından çıkarıldığı sırada, "Ben ne yaptım ağabey? Arabam ne olacak? Ağabey polisi aramayın ne olur" dediği, kendisini sakinleştirmek isteyen bir vatandaşın ise, "Arabası batsın, arabanın kaçı kaç kuruş sana bir şey olmasın. Ölsen daha mı iyi olacaktı?" dediği duyuldu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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