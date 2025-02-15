Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kazada yaralanan işçi, 39 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti

        KIRŞEHİR'de 3 aracın karıştığı, 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan Irak uyruklu işçi Favziyeh Alviye, 39 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 13:34 Güncelleme: 15.02.2025 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kazada yaralanan işçi, 39 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti
        ABONE OL

        KIRŞEHİR'de 3 aracın karıştığı, 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan Irak uyruklu işçi Favziyeh Alviye, 39 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaza, 7 Ocak'ta saat 09.00 sıralarında merkeze bağlı Karakurt köyü yakınlarında meydana geldi. Aynı yöne giden Mustafa Harman yönetimindeki 40 ABF 071 plakalı işçi servis minibüsü ve Mehmet Duman idaresindeki 38 NP 337 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hüsnü Çetin hakimiyetindeki 19 TR 705 plakalı otomobil, yoğun sisin ve yoldaki gizli buzlanma nedeniyle çarpıştı. Minibüsün devrildiği kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır, 20 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

        Yaralılardan yoğun bakımda tedavisi süren Irak uyruklu işçi Favziyeh Alviye, 39 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Alviye’nin cenazesinin Kırşehir'de toprağa verileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Palandöken'de çığ! Telesiyejin altından aktı
        Palandöken'de çığ! Telesiyejin altından aktı
        Atıldığı oteli 6 kişiyle bastı! 3 yaralı
        Atıldığı oteli 6 kişiyle bastı! 3 yaralı
        Hamas'tan Trump'ın tehcir planına 'Kudüs' yanıtı
        Hamas'tan Trump'ın tehcir planına 'Kudüs' yanıtı
        Merve Taşkın, adliyeye sevk edildi
        Merve Taşkın, adliyeye sevk edildi
        Edirne’den sonra Buruk!
        Edirne’den sonra Buruk!
        İstanbul'da yaşandı! Haraç için 'Keleş' ile taradılar!
        İstanbul'da yaşandı! Haraç için 'Keleş' ile taradılar!
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Sosyal medya cinayetinde 'Etek giydirme' kavgası!
        Sosyal medya cinayetinde 'Etek giydirme' kavgası!
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Son 50 yılda kayıp: 2 Marmara Denizi büyüklüğünde!
        Son 50 yılda kayıp: 2 Marmara Denizi büyüklüğünde!
        "Sakız" öldürdü denilmişti! 12 yaşındaki Esra'nın boynunda ip izleri!
        "Sakız" öldürdü denilmişti! 12 yaşındaki Esra'nın boynunda ip izleri!
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        Elon Musk'ın mesajı net
        Elon Musk'ın mesajı net
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu
        Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Olaylı derbide kazanan Fenerbahçe Beko!
        Olaylı derbide kazanan Fenerbahçe Beko!
        Portakaldan daha fazla C vitamini içeren besinler!
        Portakaldan daha fazla C vitamini içeren besinler!

        Benzer Haberler

        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Böyle bir Türkiye, demokratik Türkiye g...
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Böyle bir Türkiye, demokratik Türkiye g...
        Otomobiliyle evin bahçesine uçan alkollü sürücünün ricası; Ne olur polisi a...
        Otomobiliyle evin bahçesine uçan alkollü sürücünün ricası; Ne olur polisi a...
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu
        Kırşehir'de kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
        Kırşehir'de kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
        Kırşehir'de kar yağışı etkili oluyor
        Kırşehir'de kar yağışı etkili oluyor
        Kırşehir'de denetimli serbestlik yükümlüleri ve aileleri için sosyal market...
        Kırşehir'de denetimli serbestlik yükümlüleri ve aileleri için sosyal market...