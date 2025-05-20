Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Emine Erdoğan'dan arkeolog Omura için başsağlığı mesajı (2)

        KAMANKALEHÖYÜK ARKEOLOJİ MÜZESİ MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMAKırşehir'in Kaman ilçesinde uzun yıllardır arkeolojik kazı çalışmalarını sürdüren ve Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünün kurucusu olan Japon arkeolog Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 20:18 Güncelleme: 20.05.2025 - 20:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emine Erdoğan'dan arkeolog Omura için başsağlığı mesajı (2)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KAMANKALEHÖYÜK ARKEOLOJİ MÜZESİ MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

        Kırşehir'in Kaman ilçesinde uzun yıllardır arkeolojik kazı çalışmalarını sürdüren ve Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünün kurucusu olan Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura’nın yaşamını yitirmesinin ardından Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi Müdürü Arkeolog-Sümerolog İzzet Esen, açıklama yaptı. Esen, “Bugün sabah erken saatlerde Dr. Sachihiro Omura’yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Hocamız, sadece bir kazı başkanı değil; aynı zamanda Japonya ve Türkiye arasında adeta bir kültür elçisi gibi çalıştı. Kırşehir’de, Kaman’da çok sevilen, çok değerli bir isimdi. 2009- 2010 yıllarında yürütülen kazılarda çıkarılan eserlerin korunması amacıyla Kalehöyük Arkeoloji Müzesi’nin kurulmasına da öncülük etti. Onun bize bıraktığı bu mirası yaşatmak en büyük görevimiz” diye konuştu.

        ‘TÜRKİYE- JAPONYA ARASINDA ADETA KÜLTÜR ELÇİSİ GİBİ ÇALIŞIYORDU’

        Esen, “Kendisi sadece bir arkeolog değil, bir kazı başkanı değil, iki ülke arasındaki bir kültür elçisi gibi çalışmış, bölgede, Kaman’da, Kırşehir'de oldukça sevilen, son derece değerli, son derece kıymetli bir kişi. Şu an itibarıyla hakikaten halen olayın şokunu yaşıyoruz. Ani kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ancak sadece ülkemiz için değil, Japonya için değil, dünya genelinde de son derece önemli bir bilim adamı. Yine bölgemizde yaptığı çok önemli çalışmalar dolayısıyla iki ülke arasındaki kurduğu köprü, iletişim ve bununla ilgili çalışmaları, hocamızın bize bıraktığı miras olarak görüyoruz. Dr. Sachihiro Omura için söylenecek çok şey var ancak şu an için çok fazla konuşamıyoruz. Gerçekten bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. 1972 yılında Ankara Üniversitesi’nde başlayan yolculuğu yine ülkemizde Kırşehir’in Kaman ilçesinde Çağırkan köyünde kendi çabalarıyla kurduğu bu Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü’nde sona ermiştir. Ancak hocamız bıraktıklarıyla ortaya koyduklarıyla gerçek anlamda hep bizimle olacaktır. Biz Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi olarak Kaman olarak Kırşehir olarak hocamızı elbette var olduğumuz sürece içimizde yaşatacağız. Mirasını da koruma gayreti içinde bulunacağız” ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AB Suriye'ye yaptırımları kaldırma kararı aldı
        AB Suriye'ye yaptırımları kaldırma kararı aldı
        MİT Başkanı Kalın Suriye'de Şara ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Suriye'de Şara ile görüştü
        İngiltere: Dehşete düştük
        İngiltere: Dehşete düştük
        20 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        20 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Bahar Aksu cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Bahar Aksu cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Polis merkezi önünde kavga: 5 yaralı, 12 gözaltı
        Polis merkezi önünde kavga: 5 yaralı, 12 gözaltı
        "Trump hayal kırıklığı yaşıyor"
        "Trump hayal kırıklığı yaşıyor"
        Eski aşkını takibe aldı
        Eski aşkını takibe aldı
        Şampiyonluğun şifresi: 4-2-3-1'e dönüş!
        Şampiyonluğun şifresi: 4-2-3-1'e dönüş!
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        Konutta tüm zamanların rekoru nasıl geldi?
        Konutta tüm zamanların rekoru nasıl geldi?
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        3 milyon dolara villa aldı
        3 milyon dolara villa aldı
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        Araya karıştı
        Araya karıştı

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de gençler Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele sergisini gezdi
        Kırşehir'de gençler Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele sergisini gezdi
        Kırşehir Valisi Demiryürek, Japon arkeolog Sachihiro Omura için başsağlığı...
        Kırşehir Valisi Demiryürek, Japon arkeolog Sachihiro Omura için başsağlığı...
        Kaman Kalehöyük kazılarının öncüsü Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura, Kırş...
        Kaman Kalehöyük kazılarının öncüsü Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura, Kırş...
        Kırşehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda fener alayı...
        Kırşehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda fener alayı...
        Kırşehir'de dağcılar "19 Mayıs"ı 1530 rakımlı zirvede kutladı
        Kırşehir'de dağcılar "19 Mayıs"ı 1530 rakımlı zirvede kutladı
        Kırşehir'de Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması
        Kırşehir'de Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması