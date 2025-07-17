Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de, doğum gününde gölete giren Iraklı çocuk boğuldu

        KIRŞEHİR'de, doğum gününde Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda bulunan gölete giren Irak Uyruklu Omar Abdulletif Talib (16), boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 23:32 Güncelleme: 17.07.2025 - 23:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de, doğum gününde gölete giren Iraklı çocuk boğuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KIRŞEHİR’de, doğum gününde Aşıkpaşa Tabiat Parkı’nda bulunan gölete giren Irak Uyruklu Omar Abdulletif Talib (16), boğuldu.

        Olay, saat 20.30 sıralarında Kırşehir merkeze bağlı Aşıkpaşa Mahallesi’nde bulunan Aşıkpaşa Tabiat Parkı’ndaki gölette meydana geldi. Doğum günü olan Irak Uyruklu Omar Abdulletif Talib, sıcak havadan bunalıp Aşıkpaşa Tabiat Parkı’ndaki gölete geldi. Talib, bir süre sonra gözden kayboldu. Sudan çıkan arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri çalışma başlattı. AFAD ekiplerinin arama çalışması sonuç vermeyince Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli Kurbağa Adamlardan yardım istendi. Polis dalgıçlar yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu Talib’in 8 metre derinlikte cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan gencin cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanlığına 20 bin personel alımı yapılacak
        Adalet Bakanlığına 20 bin personel alımı yapılacak
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        Beşiktaşlılar, Avrupa heyecanını HT Spor'da yaşayacak!
        Beşiktaşlılar, Avrupa heyecanını HT Spor'da yaşayacak!
        Kasadan vasiyeti çıktı! Mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
        Kasadan vasiyeti çıktı! Mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
        Ahmed Şara ile görüştü
        Ahmed Şara ile görüştü
        Beşiktaş, Avusturya etabını mağlup tamamladı!
        Beşiktaş, Avusturya etabını mağlup tamamladı!
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        Morata'ya eş durumu!
        Morata'ya eş durumu!
        17 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        17 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Samsunspor, HT Spor'da sahne alıyor!
        Samsunspor, HT Spor'da sahne alıyor!
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kolanın formülüne de el attı
        Kolanın formülüne de el attı
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de gölete giren çocuk boğuldu
        Kırşehir'de gölete giren çocuk boğuldu
        Doğru tohum tercihi kuraklıkta verim kaybını azaltıyor
        Doğru tohum tercihi kuraklıkta verim kaybını azaltıyor
        Kırşehir'de "15 Temmuz'a Giden Süreçte Din İstismarı" paneli düzenlendi
        Kırşehir'de "15 Temmuz'a Giden Süreçte Din İstismarı" paneli düzenlendi
        Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünden ücretsiz LGS tercih danışmanlığı desteğ...
        Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünden ücretsiz LGS tercih danışmanlığı desteğ...
        Kırşehir'de drift atan sürücüye 46 bin lira ceza
        Kırşehir'de drift atan sürücüye 46 bin lira ceza
        Kırşehir'de drift atan sürücüye 46 bin 300 lira ceza kesildi
        Kırşehir'de drift atan sürücüye 46 bin 300 lira ceza kesildi