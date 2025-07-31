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        Bakan Kacır: OSB'ler Türk sanayisinin omurgası niteliğinde

        SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Çok güçlü yatırımlar yaptık.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 20:15 Güncelleme: 31.07.2025 - 20:20
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        Bakan Kacır: OSB'ler Türk sanayisinin omurgası niteliğinde
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        SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Çok güçlü yatırımlar yaptık. Organize sanayi bölgelerimizin sayısını 192’den 369’a çıkardık. Organize sanayi bölgelerinde çalışan sayısını 415 binden 2 milyon 700 bine, üretimde olan tesis sayısını 11 binden 60 binlere yükselttik. Bugün Türkiye'nin organize sanayi bölgeleri, Türk sanayisinin adeta omurgası niteliğinde” dedi.

        Çeşitli programlar kapsamında Kırşehir’e gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kırşehir Valiliği’ni ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, “Çok güçlü yatırımlar yaptık. Organize sanayi bölgelerimizin sayısını 192’den 369’a çıkardık. Organize sanayi bölgelerinde çalışan sayısını 415 binden 2 milyon 700 bine, üretimde olan tesis sayısını 11 binden 60 binlere yükselttik. Bugün Türkiye'nin organize sanayi bölgeleri, Türk sanayisinin adeta omurgası niteliğinde. Tabii Kırşehir'de de ilan ettiğimiz Mucur Organize Sanayi Bölgesiyle birlikte OSB'lerimizin sayısından 3 ve yine OSB'lerimizin toplam büyüklüğünü de 200 hektardan 700 hektara çıkardık. Yakın zamanda Mucur OSB'nin altyapılarını tamamladık. Yol, içme suyu, atık su, yağmur suyu ve telekom altyapısını tamamladık. İnşallah elektrik şebekesini de hızla tamamlayacağız. Yine 141 hektarlık Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi ilave alanında da bu yıl yatırım programına dahil ettik. İnşallah bu altyapı yatırımlarını tamamlayıp ilave alanımızda hızla sanayicilerimizin yatırımları için sunmuş olacağız” diye konuştu.

        ‘KOSGEB ELİYLE KOBİ'LERİ ASLA YALNIZ BIRAKMIYORUZ’

        KOBİ'lerin Türk ekonomisinde çok önemli bir yeri olduğunu söyleyen Bakan Kacır, “Biz de KOSGEB eliyle KOBİ'leri asla yalnız bırakmıyoruz. Son 23 yılda sadece Kırşehir'imizde 5 binden fazla KOBİ'ye KOSGEB desteği sağladık. 829 milyon lira kaynağı küçük ve orta büyüklükteki işletmelerimizi Kırşehir'de KOSGEB'e sunduk. 330 teşvik belgesiyle 75 milyar lira yatırımın ve 8 bin 500’den fazla istihdamın Kırşehir'de önünü açtık. Yeni yatırım teşvik sistemimizde de Kırşehir’imize yine müjdelerle gelmiş olduk” ifadelerini kullandı.

        ‘KIRŞEHİR, TÜRKİYE YÜZYILI’NDA PARLAYAN BİR MERKEZ OLACAK’

        Sözlerini sürdüren Bakan Kacır, “Yerel kalkınma hamlesindeki bu dört başlıkta yine toplam yatırım tutarının yüzde 50’si kadar yatırıma katkıyı Bakanlık olarak yatırımcılarımıza sunacağız. İstiyoruz ki Anadolu şehirlerimiz yatırımın, istihdamın, üretimin, ihracatın merkezi olma rollerini güçlendirsinler. Ve hemen Ankara’mızın, başkentimizin yanı başında ve Türkiye'nin hızla gelişen, kuzey, güney sanayi aksında bulunan bir şehir olarak Kırşehir'imizde Türkiye yüzyıl yolculuğumuzda güçlü şekilde yerini alacak. Elbette kalkınma ajansımız ve KOP Bölge kalkınma idaremiz niteliğiyle şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra yerel kalkınma odaklı projeleri de etkin şekilde destekleyeceğiz. Bugüne dek kalkınma ajansımız Ahiler Kalkınma Ajansımız ve Konya Ovası projesi bölge kalkınma idaremiz eliyle Kırşehir 283 projeye 1 milyar 60 milyon liranın üzerinde kaynak sağladık. Önümüzdeki dönemde saygıdeğer valimizle, milletvekillerimiz ve tüm Kırşehir'deki paydaşlarımızla birlikte bu adımları çok güçlü şekilde atacak ve Kırşehir'in Türkiye Yüzyılı yolculuğunda yıldızını hep birlikte parlatacağız” dedi.

        Kırşehir Valiliği ziyaretinin ardından AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Kacır, Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi’nde Sanayicilerle İstişare Toplantısı’na katıldı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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