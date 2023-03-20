Kırşehir'de "Sevgi Bahçesi" oyunu sahnelendi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de "Sevgi Bahçesi" adlı tiyatro oyunu sahneye konuldu.



Kırşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde Toker Sanat Tiyatrosu tarafından "Sevgi Bahçesi" oyununun çocuklarla buluşturulduğu belirtildi.

Müzikal tiyatro oyunun çocuklar tarafından yoğun ilgi gördüğü bildirilen açıklamada, "Yaşamın içindeki acılar, sevinçler, kimi zaman güldüren, kimi zaman ise düşündüren olaylar, sanatçılar tarafından sahnede canlandırılır. İnsan kendini tiyatroda yeniden yaşar. Bir eğitim görevi üstlenen tiyatro, aynı zamanda düşünmemize de vesile olur. Biz, Kırşehir Belediyesi olarak gerek yetişkinler için gerekse de çocuklarımız için hiç ara vermeden tiyatro oyunlarını sahnelemeye bundan sonra da devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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