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        Kırşehir'de Millet Dershanesi Projesi başlatıldı

        Millet Dershanesi Projesi Kırşehir'de hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 10:34 Güncelleme: 31.10.2023 - 10:34
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        Kırşehir'de Millet Dershanesi Projesi başlatıldı
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        Millet Dershanesi Projesi Kırşehir'de hayata geçirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Millet Dershanesi Projesi ile Kırşehir'de öğrencilere ücretsiz eğitimler verilirken, öğrencilerin taşımaları ise belediyeler ve kamu imkanları ile sağlanıyor.

        Taşımalı eğitim alan ancak hafta sonu okullarda gerçekleşen destekleme ve yetiştirme kurslarına ulaşım imkanı bulamadıkları için katılamayan öğrencileri de kapsayan Millet Dershanesi, uzaktan gelerek okul pansiyonlarında kalan öğrencilerin kişisel ve akademik gelişimlerine katkı sağlıyor.

        Tüm öğrencilerin sınavlara eşit şartlarda hazırlanmasını amaçlayan ve kent merkezi ile Mucur ilçesinde açılan Millet Dershanesi'nde, gönüllü öğretmenler görev alıyor.

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