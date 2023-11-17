Kırşehir'de kaçak avlanan kişiye 71 bin 386 lira ceza uygulandı

Kırşehir'de kaçak avcılık yapan kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çiçekdağı'nın Mahmutlu köyünde icra edilen devriye esnasında bir otomobil durduruldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile yapılan kontrolde 7 öldürülmüş tarla kuşu, 15 yaban güvercini, 25 güvercin tuzağı, metal kafesli tuzak, siyah renkli dürbün ve 3 yırtıcı kuş başlığı ele geçirildi.

Otomobildeki şüpheliye 71 bin 386 lira idari para cezası uygulandı.