Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de kaçak avlanan kişiye 71 bin 386 lira ceza uygulandı

        Kırşehir'de kaçak avcılık yapan kişiye idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 12:54 Güncelleme: 17.11.2023 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de kaçak avlanan kişiye 71 bin 386 lira ceza uygulandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir'de kaçak avcılık yapan kişiye idari para cezası uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çiçekdağı'nın Mahmutlu köyünde icra edilen devriye esnasında bir otomobil durduruldu.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile yapılan kontrolde 7 öldürülmüş tarla kuşu, 15 yaban güvercini, 25 güvercin tuzağı, metal kafesli tuzak, siyah renkli dürbün ve 3 yırtıcı kuş başlığı ele geçirildi.

        Otomobildeki şüpheliye 71 bin 386 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'ten açıklama!
        Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'ten açıklama!
        Ölü bulunan bebekle ilgili yeni gelişme!
        Ölü bulunan bebekle ilgili yeni gelişme!
        Golden Gate Köprüsü'ne özel file sistemi
        Golden Gate Köprüsü'ne özel file sistemi
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        İki görüntü şoke etti! Önce saç ve makyaj sonra soygun!
        İki görüntü şoke etti! Önce saç ve makyaj sonra soygun!
        Kış, tipiyle beraber geldi!
        Kış, tipiyle beraber geldi!
        9 kurşunla öldürüldü! 'Yasak aşk' cinayetinde barut izi araştırması!
        9 kurşunla öldürüldü! 'Yasak aşk' cinayetinde barut izi araştırması!
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        Putin yeniden aday olacak mı? Kremlin'den açıklama
        Putin yeniden aday olacak mı? Kremlin'den açıklama
        Bolu tünelinde çalışmalar sürüyor
        Bolu tünelinde çalışmalar sürüyor
        Çalımbay'dan al haberi!
        Çalımbay'dan al haberi!
        TIR'ın öğrenci servisine çarpmasını önledi!
        TIR'ın öğrenci servisine çarpmasını önledi!
        Köşe kapmaca
        Köşe kapmaca
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Hüngür hüngür ağladılar! Sinir krizi geçirdiler! "Biz ne yapacağız ya?"
        Hüngür hüngür ağladılar! Sinir krizi geçirdiler! "Biz ne yapacağız ya?"
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?

        Benzer Haberler

        Kıbrıs gazisi babasını öldüren sanığın yüksek güvenlikli hastanede tedavi e...
        Kıbrıs gazisi babasını öldüren sanığın yüksek güvenlikli hastanede tedavi e...
        Kırşehir'de "Çevre Kahramanı Çocuklar Projesi" hayata geçirildi
        Kırşehir'de "Çevre Kahramanı Çocuklar Projesi" hayata geçirildi
        Kırşehirli çiftçilerden Avrupa'ya Cemele biberi
        Kırşehirli çiftçilerden Avrupa'ya Cemele biberi
        Kırmızı bültenle aranan DEAŞ şüphelisi, Kırşehir'de yakalandı
        Kırmızı bültenle aranan DEAŞ şüphelisi, Kırşehir'de yakalandı
        Kırmızı bültenle aranan DEAŞ şüphelisi Kırşehir'de yakalandı
        Kırmızı bültenle aranan DEAŞ şüphelisi Kırşehir'de yakalandı
        Kırşehir'de sağlıkçılar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto e...
        Kırşehir'de sağlıkçılar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto e...