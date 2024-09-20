Emekli memur devlet desteğiyle kurduğu serada domates üretiyor

SERKAN GÜNER - Devlet kurumlarında 32 yıl memurluk yaptıktan sonra emekli olan ve yüzde 70 hibe desteğiyle Kırşehir'in Mucur ilçesinde kurduğu serada domates üreten Mustafa Yılmaz (61), gençlere örnek oluyor.

Acıöz Mahallesi'nde ikamet eden, 2013 yılında emekli olan Yılmaz, 2 yıl önce kendi arazisine 525 metrekarelik sera kurdurdu.

Yılmaz, AA muhabirine, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının destek projeleri için Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne müracaat ettiğini, desteğin çıkması ile sera kurup domates üretimine başladığını söyledi.

Herkesin bu alanda kendini geliştirebileceğini aktaran Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin sıkıntısı olduğunda kendisine destek verdiğini, üretimin devamı için çalıştıklarını dile getirdi. Yılda yaklaşık 7 ton ürün aldığını, kimyasal gübre kullanmadığını, bazı vatandaşın seraya gelip taze domates satın aldığını aktaran Yılmaz, Ankara, Mersin, Antalya'ya ürün gönderdiklerini ifade etti. - "Çevrem başta olmak üzere gençlere bunu tavsiye ediyorum" Yılmaz, seranın bir aileyi çok rahat geçindirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Birazcık gayret gösterince çok güzel şeyler oluyor, bu işi inanarak yapacak insanların da çok başarılı olacağına inanıyorum. Ben kendi çevrem başta olmak üzere gençlere bunu tavsiye ediyorum. Bunun gelir kaynağının yüksek olduğunu, boşa iş aradıklarını, kendi işlerinin başında yer alıp, bundan çok güzel gelir elde edebileceklerini her zaman anlatıyorum. Gelenlere de bilgi veriyorum." - Bir çok destekleme mevcut İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç de serayı yüzde 70 hibeyle kurup Yılmaz'a teslim ettiklerini söyledi.