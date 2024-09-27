Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırşehir'de Şet Kuşanma Töreni'ne katıldı

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Kırşehir Ahisi için düzenlenen Şet Kuşanma Töreni'ne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 12:01 Güncelleme: 27.09.2024 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırşehir'de Şet Kuşanma Töreni'ne katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Kırşehir Ahisi için düzenlenen Şet Kuşanma Töreni'ne katıldı.

        Ahi Evran Külliyesi'nde düzenlenen törende konuşan Erbaş, Ahilik Haftası kutlamalarının Mevlid-i Nebi Haftası'yla aynı günlere geldiğini anımsattı.

        Erbaş, emanete riayet etmenin önemini vurgulayarak, "Öncelikle bedenimiz, ruhumuz bize emanet. Sonra birbirimize emanetiz. Ailemiz, çoluğumuz çocuğumuz, eşimiz, sorumlu olduğumuz kişiler bize emanet. Peygamberimizi anıyoruz. Birbirimizle münasebetlerimizde, komşuluk ilişkilerimizde, ticaret hayatımızda bunu şiar edinmemiz gerekiyor." dedi.

        Ahilik anlayışının hem ticari hem de sosyal hayatta bazı kurallar koyduğunu belirten Erbaş, "Birlik, beraberlik, birbirimize sahip çıkmak, yardımlaşmak, dayanışmak önemli konular. Kur'an-ı Kerim'de 255 kadar ayette yardımlaşma, dayanışma, birbirimize destek olma konusunda mesaj var. Demek ki bu anlayışın temeli inancımızın birinci kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'e dayanıyor. Ahilik medeniyetinin kaynağı Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber efendimizin hadis-i şeriflerine dayanıyor." diye konuştu.

        Konuşmasının ardından Ahi duası yapan Erbaş, Kırşehir Ahisi seçilen saatçi esnafı Adem Köksal Hafız'a kaftan giydirdi ve şet kuşattı.

        Ali Erbaş törenden önce görevine yeni başlayan Vali Murat Sefa Demiryürek'i makamında ziyaret etti, Bedesten Çarşı'da Ahilik duası yaptı.

        Erbaş, Kırşehir Ahilik Müzesi ile Ahi Evran Cami ve Türbesi'ni de ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Şeyda polisin eşi saldırıyı öğrendiği anları anlattı
        Şeyda polisin eşi saldırıyı öğrendiği anları anlattı
        Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
        Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
        "Ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksek"
        "Ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksek"
        Kart düzenlemeleri neden geldi?
        Kart düzenlemeleri neden geldi?
        "Lunaparkta hız treni gibi"
        "Lunaparkta hız treni gibi"
        İzmir Körfezi'nde kirlilik sorunu nasıl çözülecek? Belediye Başkanı Tugay'dan açıklama
        İzmir Körfezi'nde kirlilik sorunu nasıl çözülecek? Belediye Başkanı Tugay'dan açıklama
        İşte kültür sanat ajandası
        İşte kültür sanat ajandası
        O anlar kamerada! İnşaat işçilerinin kürekli kalaslı kavgası!
        O anlar kamerada! İnşaat işçilerinin kürekli kalaslı kavgası!
        "Köyümüze dönelim"
        "Köyümüze dönelim"
        İdamlık sanık 55 yıl sonra beraat etti
        İdamlık sanık 55 yıl sonra beraat etti
        Kahverengi mi, beyaz mı? Hangi yumurta daha sağlıklı?
        Kahverengi mi, beyaz mı? Hangi yumurta daha sağlıklı?
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        Yapay zekayla dolandırıcılık iddiası!
        Yapay zekayla dolandırıcılık iddiası!
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Kredi kartlarına yeni düzenleme
        Kredi kartlarına yeni düzenleme
        Elektrikli metrobüs geliyor
        Elektrikli metrobüs geliyor
        Florida'da Helene Kasırgası!
        Florida'da Helene Kasırgası!
        Ayakta ders anlatmaya öğretmen itirazı!
        Ayakta ders anlatmaya öğretmen itirazı!

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Kırşehir'de ziyaretlerde bulund...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Kırşehir'de ziyaretlerde bulund...
        AK Parti'li Karaaslan: Düne göre daha güçlü olmak zorundayız
        AK Parti'li Karaaslan: Düne göre daha güçlü olmak zorundayız
        Kırşehir'de yolcu otobüsleri sivil polislerce denetleniyor
        Kırşehir'de yolcu otobüsleri sivil polislerce denetleniyor
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Kırşehir'de konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Kırşehir'de konuştu:
        Ahilik sempozyumlarındaki bildiriler kitaplaştırılıyor
        Ahilik sempozyumlarındaki bildiriler kitaplaştırılıyor
        Kırşehirli dağcılar, Neşet Ertaş'ı "Gönül Dağı"nda andı
        Kırşehirli dağcılar, Neşet Ertaş'ı "Gönül Dağı"nda andı