Kırşehir Valisi Demiryürek, Öğretmen Akademileri açılış programına katıldı

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Milli Eğitim Bakanlığının öncülüğünde yürütülen Kırşehir Öğretmen Akademileri açılış programına katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan, Vali Demiryürek, çocuklara anne babalarından sonra en fazla katkıyı sağlayan, onların gelişimine yol gösteren öğretmenler olduğunu söyledi.

Kırşehir'in değerleriyle donatılacak programın başarılı bir şekilde uygulanacağına inandığını aktaran Demiryürek, "Öğretmen Akademilerini eğitimdeki başarı çıtamızın yükselmesi açısından önemli görüyor, programın başarıyla tamamlanacağına inanıyorum. Öğretmenlerimize, Ahi Evran-ı Veli'yi, Cacabey'i, Neşet Ertaş'ı yetiştirmiş bu verimli topraklarda daha nice değerler yetiştirme adına yapacakları bu kıymetli yolculukta şimdiden başarılar diliyorum." dedi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise geleceğin Türkiye'sinde çok önemli bir yere sahip olan gençlerin yetiştirilmesinde öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişimlerine katkı sunması açısından Öğretmen Akademilerinin önemli bir işlev üstlendiğini belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen de yeni şeyler öğrenmek, emanet evlatları çok daha donanımlı yetiştirebilmek için Öğretmen Akademilerinin başlatıldığını anlattı.

Müzik ve şiir dinletisinin ardından katılımcılara Öğretmen Akademilerinin içeriği anlatıldı.