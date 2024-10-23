Kırşehir'de PTT'nin kuruluşunun 184. yıl dönümü kutlanıyor

PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kırşehir PTT Başmüdürü Ahmet Eraslan ve beraberindekiler, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Demiryürek, ziyarette en köklü kuruluşlardan olan PTT'nin tecrübesiyle önemli hizmetler verdiğini belirterek, 184. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

PTT Başmüdürü Eraslan da kurumda yürüttükleri çalışmalar hakkında Vali Demiryürek'e bilgi verdi.

Ziyarette Demiryürek'e filatel hediye edildi.