Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de PTT'nin kuruluşunun 184. yıl dönümü kutlanıyor

        PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kırşehir PTT Başmüdürü Ahmet Eraslan ve beraberindekiler, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 15:11 Güncelleme: 23.10.2024 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de PTT'nin kuruluşunun 184. yıl dönümü kutlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kırşehir PTT Başmüdürü Ahmet Eraslan ve beraberindekiler, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek'i ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Demiryürek, ziyarette en köklü kuruluşlardan olan PTT'nin tecrübesiyle önemli hizmetler verdiğini belirterek, 184. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

        PTT Başmüdürü Eraslan da kurumda yürüttükleri çalışmalar hakkında Vali Demiryürek'e bilgi verdi.

        Ziyarette Demiryürek'e filatel hediye edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        NATO'dan Türkiye'nin BRICS ile çalışması konusunda açıklama
        NATO'dan Türkiye'nin BRICS ile çalışması konusunda açıklama
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        İstanbul'da park yeri cinayeti: Defalarca bıçakladı
        İstanbul'da park yeri cinayeti: Defalarca bıçakladı
        Düğün dönüşü gözyaşına boğdu! Anneden geriye kalan son fotoğraf!
        Düğün dönüşü gözyaşına boğdu! Anneden geriye kalan son fotoğraf!
        Sahtekârların listesi genişliyor
        Sahtekârların listesi genişliyor
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuca neden ulaşılmadı?
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuca neden ulaşılmadı?
        İTO'dan AB'ye vize tepkisi
        İTO'dan AB'ye vize tepkisi
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Savunma fonu paketi gözden geçirilecek
        Savunma fonu paketi gözden geçirilecek
        Uzmanlar 'Bu alışkanlığı bırakın' diyor!
        Uzmanlar 'Bu alışkanlığı bırakın' diyor!
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        Tasarruf artık BES'te yapılıyor
        Tasarruf artık BES'te yapılıyor
        En büyük hedefini açıkladı
        En büyük hedefini açıkladı

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de yasa dışı silah ticareti operasyonu
        Kırşehir'de yasa dışı silah ticareti operasyonu
        Kırşehir'de polis üniversite öğrencilerine eğitim verildi
        Kırşehir'de polis üniversite öğrencilerine eğitim verildi
        Kırşehir'de "Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri" konferansı dü...
        Kırşehir'de "Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri" konferansı dü...
        KAEÜ ile Kırşehir TSO arasında iş birliği protokolü imzalandı
        KAEÜ ile Kırşehir TSO arasında iş birliği protokolü imzalandı
        Kırşehir Valisi Demiryürek, muhtarlarla bir araya geldi
        Kırşehir Valisi Demiryürek, muhtarlarla bir araya geldi
        KAEÜ Tıp Fakültesinde 166 yeni öğrenci beyaz önlük giydi
        KAEÜ Tıp Fakültesinde 166 yeni öğrenci beyaz önlük giydi