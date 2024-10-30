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        Kırşehir'de ilkokul öğrencilerine jandarma mesleği tanıtıldı

        Kırşehir'de jandarma ekipleri ilkokul öğrencilerine jandarma mesleğini tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 14:26 Güncelleme: 30.10.2024 - 14:27
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        Kırşehir'de ilkokul öğrencilerine jandarma mesleği tanıtıldı
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        Kırşehir'de jandarma ekipleri ilkokul öğrencilerine jandarma mesleğini tanıttı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, farklı birimlerden oluşturulan jandarma ekipleri Kızıldağı Yeniyapan ilkokulunda öğrencilerle buluştu.

        Jandarma ekipleri öğrencilerle oyun oynadı, jandarmanın görevlerini anlattı. KADES uygulaması ve çocukların sosyal medyada maruz kaldıkları şiddet olaylarına yönelik bilgilendirme yapıldı.

        Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki eğitimli köpeklerin faaliyetleri ile jandarmayı tanıtan videolar izletildi, öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

        Öte yandan jandarmanın "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında okul bölgesinde kara yolunda öğrencilerle trafik uygulaması yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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