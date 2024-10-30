Kırşehir'de ilkokul öğrencilerine jandarma mesleği tanıtıldı

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki eğitimli köpeklerin faaliyetleri ile jandarmayı tanıtan videolar izletildi, öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, farklı birimlerden oluşturulan jandarma ekipleri Kızıldağı Yeniyapan ilkokulunda öğrencilerle buluştu.

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