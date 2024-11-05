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        Kırşehir'de bir evde beslenen 5 "angut" kuşuna el konuldu

        Kırşehir'de bir evde beslenen 5 anguta el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 12:43 Güncelleme: 05.11.2024 - 13:02
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        Kırşehir'de bir evde beslenen 5 "angut" kuşuna el konuldu
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        Kırşehir'de bir evde beslenen 5 anguta el konuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, ihbar üzerine kent merkezi Bağbaşı Mahallesi'nde müstakil evde arama yaptı.

        Evde beslenmesi yasak olan 5 anguta el konuldu, ikamet sahibi Ö.Ç. hakkında idari işlem başlatıldı.

        Kuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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