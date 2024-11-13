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        Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tahliye tatbikatı yapıldı

        Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ve tahliye tatbikatı yapıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 16:42 Güncelleme: 13.11.2024 - 16:45
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        Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tahliye tatbikatı yapıldı
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        Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ve tahliye tatbikatı yapıldığı bildirildi.

        İl AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde AFAD, UMKE, AKUB, itfaiye ve İHH ekiplerinin katılımıyla düzenlenen tatbikatta, senaryoya göre yaşanan olaya müdahale edildiği belirtildi.

        Ekiplerin, güvenlik koridoru oluşturduktan sonra kurumdaki personel ve vatandaşları tahliye ettiği aktarılan açıklamada, hastanede mahsur kalan vatandaşların ise kısa sürede itfaiye ve UMKE ekiplerince çıkarıldığı kaydedildi.

        Açıklamada, "Tatbikat ile paydaş kurumlar arasındaki koordinasyon ve işbirliğini geliştirmek, afet ve acil durumları yönetebilme imkan ve kabiliyetini artırmak amaçlanmaktadır. İlimizde afet öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında yapılan eğitim ve tatbikatlarımız ile tüm kurum ve kuruluşların olası afet ve acil durumlarda sürece dahil edilmesi ve ekiplerin olumsuzluklara müdahale kapasitelerinin test edilmesi ve oluşabilecek aksaklıkların önüne geçilmesi hedeflenmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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