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        Kırşehir'de öğrencilere "Öz güven eksikliği ve sınav korkularını aşma yolları" konferansı verildi

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) üniversite öğrencilerine yönelik "Öz güven eksikliği ve sınav korkularını aşma yolları" konferansı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 15:45 Güncelleme: 19.11.2024 - 15:46
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        Kırşehir'de öğrencilere "Öz güven eksikliği ve sınav korkularını aşma yolları" konferansı verildi
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        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) üniversite öğrencilerine yönelik "Öz güven eksikliği ve sınav korkularını aşma yolları" konferansı düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Doğan konuşmacı olarak katıldı.

        Doğan, gençlere, sınav korkularından baş etmenin yolları ve öz güven eksikliğinin giderilmesi konusunda tavsiyelerde bulunarak, kendine güvenen herkesin başarılı olabileceğini anımsattı.

        Kişinin kendiyle ve bedeniyle barışık olmasının başarının yollarını açacağını anlatan Doğan, gençlerde sınav korkusuna öz güven ve bilgi eksikliğinin neden olduğunu vurgulayarak, planlı çalışmanın ve hedef koymanın sınav korkusunu yenmede önemli bir ölçüt olduğunu dile getirdi.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Musa Özata da "Öz güven eksikliği ve sınav korkularını aşma yolları" konferansı için Doğan'a teşekkür belgesi verdi.

        Konferansın ardından Doğan ile Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Refik Balay, Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emine Şener, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil'i ziyaret etti.

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