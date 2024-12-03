Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de Dünya Engelliler Günü kutlandı

        Türkiye Beyazay Derneği Kırşehir Şubesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 14:45 Güncelleme: 03.12.2024 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de Dünya Engelliler Günü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Beyazay Derneği Kırşehir Şubesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kentteki bir kafede düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, devletin ve tüm kamu kuruluşlarının her zaman engellilerin yanında olduğunu, onların yaşam standartlarını arttıracak düzenleme ve çalışmaları sürdürdüğünü söyledi.

        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal da hükümetin, her geçen gün engelliler için yeni projeler hazırladığını, engellilere verilen desteğin artarak devam ettiğini dile getirdi.

        Türkiye Beyazay Derneği Kırşehir Şube Başkanı Adnan Göçmen ise engellilerle birlik ve beraberlik içinde bir dizi etkinlik düzenlediklerini belirterek, katılanlara teşekkür etti.

        Engellilerin gösteri sergilediği etkinlikte, günün anısına hazırlanan pasta kesilerek katılanlara ikram edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş olağanüstü seçime gidiyor!
        Beşiktaş olağanüstü seçime gidiyor!
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Kadın öğretmenin ağabeyi okulu bastı! İki öğretmeni darp etti!
        Kadın öğretmenin ağabeyi okulu bastı! İki öğretmeni darp etti!
        Neden aldattığını anlattı
        Neden aldattığını anlattı
        Polislere bıçak çekti! Vurularak durduruldu!
        Polislere bıçak çekti! Vurularak durduruldu!
        Kreşendo... Sayılar ne diyor?
        Kreşendo... Sayılar ne diyor?
        Yenidoğan davasında 10 tutuklama talebi!
        Yenidoğan davasında 10 tutuklama talebi!
        "ABD İsrail'e baskı yaptı" iddiası
        "ABD İsrail'e baskı yaptı" iddiası
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Kuzu ciğeri karaborsaya düştü: Kilosu 800 lira
        Kuzu ciğeri karaborsaya düştü: Kilosu 800 lira
        Ne oldu sana Muslera!
        Ne oldu sana Muslera!
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        "Tarih onu affetmeyecek"
        "Tarih onu affetmeyecek"
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        Trump, Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılacak
        Trump, Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılacak
        Enflasyonda meyve-sebze baskısı
        Enflasyonda meyve-sebze baskısı
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu

        Benzer Haberler

        Kırşehir Valisi Demiryürek'ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
        Kırşehir Valisi Demiryürek'ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
        Kırşehir'de trafik ekipleri "zorunlu kış lastiği" denetimi yaptı
        Kırşehir'de trafik ekipleri "zorunlu kış lastiği" denetimi yaptı
        Kırşehir'de polis ekipleri engellilerle buluştu
        Kırşehir'de polis ekipleri engellilerle buluştu
        Kırşehir'de emniyet personeline afet farkındalık eğitimi verildi
        Kırşehir'de emniyet personeline afet farkındalık eğitimi verildi
        KAEÜ ile USHAŞ arasında sağlık turizmi alanında protokol imzalandı
        KAEÜ ile USHAŞ arasında sağlık turizmi alanında protokol imzalandı
        Kırşehir'de sivil toplum kuruluşlarına yönelik çalıştay düzenlendi
        Kırşehir'de sivil toplum kuruluşlarına yönelik çalıştay düzenlendi