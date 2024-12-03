Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de engelli araç park alanı 60'a ulaştı

        Kırşehir'de engelli araç park alanı sayısının 60'a ulaştığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 16:58 Güncelleme: 03.12.2024 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de engelli araç park alanı 60'a ulaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir'de engelli araç park alanı sayısının 60'a ulaştığı bildirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir'de yapılan çalışmalarla engelli araçlarına yönelik park yerlerinin günden güne arttırıldığı belirtildi.

        Kent merkezindeki ana arterler başta olmak üzere birçok cadde ve sokakta park alanı 40'tan 60'a yükseldiği aktarılan açıklamada, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin de engelliler için ayrılan alanların onların kullanması için çalışmalarını sürdürdüğü dile getirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu, son mesajı ortaya çıktı
        Yenidoğan soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu, son mesajı ortaya çıktı
        Narin cinayetini örtbas soruşturmasında ifadeler dosyada!
        Narin cinayetini örtbas soruşturmasında ifadeler dosyada!
        İklim değişikliği hayvanların rengini de davranışlarını da değiştiriyor
        İklim değişikliği hayvanların rengini de davranışlarını da değiştiriyor
        Polislere bıçak çekti! Vurularak durduruldu!
        Polislere bıçak çekti! Vurularak durduruldu!
        Gıda fiyatları neden yükseliyor?
        Gıda fiyatları neden yükseliyor?
        Kaskoda prim artışı kaçınılmaz
        Kaskoda prim artışı kaçınılmaz
        Beşiktaş olağanüstü seçime gidiyor!
        Beşiktaş olağanüstü seçime gidiyor!
        Yenidoğan davasında 10 tutuklama talebi!
        Yenidoğan davasında 10 tutuklama talebi!
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Neden aldattığını anlattı
        Neden aldattığını anlattı
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Ne oldu sana Muslera!
        Ne oldu sana Muslera!
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        Kuzu ciğeri karaborsaya düştü: Kilosu 800 lira
        Kuzu ciğeri karaborsaya düştü: Kilosu 800 lira
        Kreşendo... Sayılar ne diyor?
        Kreşendo... Sayılar ne diyor?

        Benzer Haberler

        Kırşehir Valisi Demiryürek, engellilerle buluştu
        Kırşehir Valisi Demiryürek, engellilerle buluştu
        Kırşehir'de Dünya Engelliler Günü kutlandı
        Kırşehir'de Dünya Engelliler Günü kutlandı
        Kırşehir Valisi Demiryürek'ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
        Kırşehir Valisi Demiryürek'ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
        Kırşehir'de trafik ekipleri "zorunlu kış lastiği" denetimi yaptı
        Kırşehir'de trafik ekipleri "zorunlu kış lastiği" denetimi yaptı
        Kırşehir'de polis ekipleri engellilerle buluştu
        Kırşehir'de polis ekipleri engellilerle buluştu
        Kırşehir'de emniyet personeline afet farkındalık eğitimi verildi
        Kırşehir'de emniyet personeline afet farkındalık eğitimi verildi