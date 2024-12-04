Kırşehir'de sağlık ekiplerince ocak-kasım döneminde 36 bin 586 vakaya müdahale edildi

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Süleyman Ersoy, bu yılın ocak-kasım 36 bin 586 vakaya müdahale edildiğini bildirdi.

Ersoy, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde 19 istasyonda toplam 319 personelin görev yaptığını belirtti.

Kırşehir'de nitelikli ambulans olarak 1 yoğun bakım obez, 1 çoklu (4 sedyeli), 2 karpaletli ambulans ile 3 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracı bulunduğunu vurgulayan Ersoy, İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin bu yılın ocak-kasım verilerine göre, 36 bin 586 vakaya müdahale edildiğini ifade etti.