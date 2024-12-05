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        Kırşehir'de hekim adaylarına kafadan yapışık ikizlerin ameliyatı anlatıldı

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerine, kafadan yapışık ikizlerin cerrahi tedavisi ve bu tedavilerin dünyadaki gelişimi anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 16:53 Güncelleme: 05.12.2024 - 17:11
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        Kırşehir'de hekim adaylarına kafadan yapışık ikizlerin ameliyatı anlatıldı
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        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerine, kafadan yapışık ikizlerin cerrahi tedavisi ve bu tedavilerin dünyadaki gelişimi anlatıldı.

        Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde KAEÜ Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı tarafından düzenlenen programda, moderatör Dr. Öğretim Üyesi Arif Hüdai Köken, Türkiye'de bu şekilde yapılan ameliyatların önemine değindi.

        Yapışık ikiz ameliyatları ve işlemlerin zor olduğu cerrahi operasyonların detaylarını öğrencilerin öğrenmesinin kıymetli olduğunu vurgulayan Köken, bu tarz bir ameliyatı bizzat gerçekleştiren hekimden bugün öğrencilerin süreçleri ve yaşananları dinleyeceğini söyledi.

        Türkiye'de ilk kez kafadan yapışık ikizleri ameliyat eden ekipteki beyin cerrahi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Demirci, öğrencilere sunum yaptı.

        Bu ameliyatların 60 kişilik büyük bir ekip tarafından gerçekleştirildiğini anlatan Demirci, Pakistanlı yapışık bebekleri kafa bölgelerinden ayrılma ameliyatının yaklaşık 14 saat sürdüğünü, başarılı geçen operasyonda hastaların birbirinden ayrıldığını söyledi.

        Bu denli büyük ameliyat öncesi yoğun ve detaylı hazırlık aşaması bulunduğunu, beyin cerrahisinin yanı sıra radyoloji, pediatri, fizik tedavi, plastik cerrahinin de aralarında olduğu uzmanlar ve hemşirelerin yer aldığı ekiple çalıştıklarını vurgulayan Demirci, Pakistan, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerde bu tür vakalarla daha sık karşılaşıldığını anlattı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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