Kırşehir'de altyapı çalışmaları sırasında 3 küp bulundu

İlçe merkezindeki öğretmenevi yanındaki ara yolda, belediyeye ait kamyon geçerken çökme meydana geldiğini anlatan Şahin, bölgeden çıkarılan ve herhangi tarihi değeri olup olmadığını bilmedikleri 3 küpün, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edildiğini belirtti.

İşçiler, çökme sonucu oluşan yaklaşık 2 metre derinlikteki alanda 3 büyük küp ve bazı küp parçaları buldu.

Mucur Belediyesince Yenice Mahallesi'ndeki Mucur Öğretmenevi yakınlarındaki altyapı yenileme ve kaldırım çalışması sırasında, hafriyat ve kum taşıyan kamyonetin geçtiği yolda, kaldırım hizasında çökme yaşandı.

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