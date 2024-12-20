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        Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğünden karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı

        Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğünce karbonmonoksit zehirlenmesi vakalarına karşı uyarıda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 16:17 Güncelleme: 20.12.2024 - 16:19
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        Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğünden karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı
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        Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğünce karbonmonoksit zehirlenmesi vakalarına karşı uyarıda bulunuldu.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, karbonmonoksitin tatsız, kokusuz, yanıcı ve zehirli bir gaz olduğu hatırlatılarak, bu gazın vücuda solunum yoluyla girdiği, oksijen alımını engelleyerek zehirlenme ve ölüme neden olabildiği belirtildi.

        İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Çevre Sağlığı Teknisyenleri tarafından kentte vatandaşların yoğun olarak kullandığı işyerleri ve camilere "karbonmonoksit zehirlenmesi" konulu bilgilendirme afişleri asıldığı ve vatandaşlara uyarılarda bulunulduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Karbonmonoksit gazı en sık, yangın, soba, şofben, kapalı garaj, endüstriyel yanma olayları, maden kazaları gibi alanlarda oluşur. Bebekler, çocuklar, yaşlılar, hamileler, iskemik kalp hastaları, kronik akciğer ve anemi hastaları, trafik polisleri, itfaiye çalışanları, kalorifer kazan dairesi çalışanları, kebap ustaları yüksek risk taşırlar. Baş dönmesi, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, halsizlik, bayılma, bilinç değişiklikleri, koma gibi şikayetler daha fazla görülür. Evde ve çevrede kullanılan tüm ısıtma sistemlerinin ve bacaların bakımı ile ev - iş yerlerinde doğal gaz ile kullanılan cihazların bakımları da düzenli yaptırılmalıdır. Karbon içeren yakıtların kullanıldığı odalarda karbonmonoksit sensörleri yerleştirilmelidir."

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