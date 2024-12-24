Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 105. yıl dönümü kutlandı

Vali Demiryürek, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Mücadele'yi başlatmak için çıktıkları kutlu yolda Kırşehir'e gelişlerinin 105. yıl dönümünde, İstiklal Harbi'nin Başkomutanı, Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Temsil Heyetini saygı, rahmet ve minnetle andığını söyledi.

Zeybek ve Kırşehir yöresi halk oyunları gösterisinin sunulduğu etkinlikte, Atatürk'ün, Kırşehirli Gençler Derneği Anı Defteri'ne yazdığı metin ile "Kırşehirli Gençlerin Atatürk'e Cevabı" okundu.

Daha sonra Kılıçlı Köprüsü'nde toplanan protokol üyeleri ve gençler, ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk'ün 105 yıl önce kentte karşılandığı Gazi Parkı'nın bulunduğu alana kadar yürüdü.

Cacabey Meydanı'ndaki törende, Vali Murat Sefa Demiryürek, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Kocabay ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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