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        Kırşehirli dağcılar, yeni yılın ilk tırmanışını Gönül Dağı'na gerçekleştirdi

        Kırşehir'deki dağcılar, 2025 yılının ilk gününde karla kaplı Gönül Dağı'na tırmandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 13:33 Güncelleme: 02.01.2025 - 13:43
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        Kırşehirli dağcılar, yeni yılın ilk tırmanışını Gönül Dağı'na gerçekleştirdi
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        Kırşehir'deki dağcılar, 2025 yılının ilk gününde karla kaplı Gönül Dağı'na tırmandı.

        Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliğinin dün organize ettiği etkinliğe, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kaman Meslek Yüksekokulu ve Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundan akademisyen, öğrenci ve dağcılar katıldı.

        Kaman'ın Demirli köyünde bir araya gelen 10 kişilik grup, köy meydanından dağa yürüyüşe başladı.

        Ekip, yaklaşık 2,5 saatin ardından Gönül Dağı'nın Kaletepe eteklerindeki kayalık zirvesine tırmandı.

        Türk bayrağı açıp, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okuyan dağcılar, daha sonra kent merkezine döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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