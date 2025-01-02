Kırşehirli dağcılar, yeni yılın ilk tırmanışını Gönül Dağı'na gerçekleştirdi

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliğinin dün organize ettiği etkinliğe, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kaman Meslek Yüksekokulu ve Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundan akademisyen, öğrenci ve dağcılar katıldı.

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