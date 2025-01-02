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        Kırşehir'de jandarma, çalınan motosikleti sahibine teslim etti

        Kırşehir'de çalınan bir motosiklet, bulunarak sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 16:03 Güncelleme: 02.01.2025 - 16:04
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        Kırşehir'de jandarma, çalınan motosikleti sahibine teslim etti
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        Kırşehir'de çalınan bir motosiklet, bulunarak sahibine teslim edildi.

        Kırşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Mucur'un Budak köyünde M.Y'ye ait motosikletin ikametinin önünden çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki çalışma yapan ekipler, geçiş istikameti ve motosikletin götürülebileceği bölgelerde inceleme yaptı.

        Olayla ilgili F.U, motosiklet ile birlikte Mucur ilçe merkezinde yakalanarak, hakkında adli işlem başlatıldı.

        Motosiklet ise sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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