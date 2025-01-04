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        KAEÜ'nün projesine TÜBİTAK'tan destek

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) "Çevre Sağlığı Etik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi, Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması" projesi TÜBİTAK tarafından desteklendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 14:12 Güncelleme: 04.01.2025 - 14:12
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        KAEÜ'nün projesine TÜBİTAK'tan destek
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        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) "Çevre Sağlığı Etik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi, Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması" projesi TÜBİTAK tarafından desteklendi.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Genel Sekreteri ve Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin İlter'in yürütücülüğünü yaptığı "Çevre Sağlığı Etik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi, Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması" proje, TÜBİTAK-1001 Programı kapsamında araştırma projelerinden bilimsel olarak desteklenmeye hak kazandı.

        AR-GE niteliği taşıyan ve 1 milyon 237 bin 600 lira destek verilen projeyle üniversite öğrencilerine yönelik özgün bir "Çevre Sağlığı Etik Farkındalık Ölçeği" geliştirilmesi, geçerlilik ve güvenirliğinin gösterilmesi amaçlanıyor.

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından da destekleneceği aktarılan projesinin yürütülmesinde farklı illerdeki üniversitelerden akademisyenler de yer alıyor.

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