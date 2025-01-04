KAEÜ'nün projesine TÜBİTAK'tan destek

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) "Çevre Sağlığı Etik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi, Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması" projesi TÜBİTAK tarafından desteklendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Genel Sekreteri ve Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin İlter'in yürütücülüğünü yaptığı "Çevre Sağlığı Etik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi, Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması" proje, TÜBİTAK-1001 Programı kapsamında araştırma projelerinden bilimsel olarak desteklenmeye hak kazandı.