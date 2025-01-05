Kırşehir'de Kıbrıs gazisi Yasatekin son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine, Yasatekin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, Muharip Gaziler Kırşehir Şubesi Derneği Başkanı Kemal Parlak, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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