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        Kırşehir'de Kıbrıs gazisi Yasatekin son yolculuğuna uğurlandı

        Kırşehir'de 71 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mehmet Yasatekin'in cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 15:30 Güncelleme: 05.01.2025 - 15:47
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        Kırşehir'de Kıbrıs gazisi Yasatekin son yolculuğuna uğurlandı
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        Kırşehir'de 71 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mehmet Yasatekin'in cenazesi toprağa verildi.

        Akciğer kanseri tedavisi gördüğü Ankara'da vefat eden Yasatekin'in cenazesi Kırşehir'e getirildi.

        Yasatekin'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, bir süre askerlerin omzunda taşınarak Merkez Eski Sanayi Camisi'ne götürüldü.

        Öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Yasatekin'in cenazesi, Kındam Mahallesi Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

        Cenaze törenine, Yasatekin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, Muharip Gaziler Kırşehir Şubesi Derneği Başkanı Kemal Parlak, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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