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        Gazze için toplanan yardım malzemelerini taşıyan tır Kırşehir'den yola çıktı

        Kırşehir Sivil İnisiyatif Platformu tarafından başlatılan "Gazze'ye anne eli değsin" yardım kampanyasında toplanan yardım malzemelerini taşıyan tır, Gazze'ye gönderilmek üzere Mersin Limanı'na uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 16:42 Güncelleme: 10.01.2025 - 17:00
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        Gazze için toplanan yardım malzemelerini taşıyan tır Kırşehir'den yola çıktı
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        Kırşehir Sivil İnisiyatif Platformu tarafından başlatılan "Gazze'ye anne eli değsin" yardım kampanyasında toplanan yardım malzemelerini taşıyan tır, Gazze'ye gönderilmek üzere Mersin Limanı'na uğurlandı.

        Kampanyayla toplanan kışlık kıyafet ve giyecek ile battaniye ve yorgan gibi malzemelerin yüklendiği yardım tırı için Cacabey Meydanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

        Vali Murat Sefa Demiryürek, Gazze'ye bir el uzatılması amacıyla, özellikle Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde kampanyanın başlatıldığını anımsattı.

        Demiryürek, "Kırşehirlilerin gönlünden kopanları, ortak koordinasyonla Gazze'ye ulaştırmak üzere yola çıkaracağız. Tüm dünyanın gözü önünde soykırımın yaşandığı Gazze'deki kardeşlerimizi de unutmadığımızı, onların yanında olduğumuzu göstermek için hep beraber topladığımız eşyaları yola çıkarıp, göndereceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ise kadına, çocuklara ve insanlığa yönelik şiddetin en büyüğünün Gazze'de yaşandığını vurgulayarak, kentteki sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların destekleriyle toplanan ürünlerin yerine ulaşacağını söyledi.

        KADEM Kırşehir İl Temsilcisi Müge Şebnem Şahin de yaklaşık 2 ay önce Gazze'deki mağdurlar için kampanya başlatıldığını, kadınlar başta olmak üzere Kırşehir halkından büyük destek geldiğini belirtti.

        Konuşmaların ardından tır, Gazze'ye gönderilmek üzere Mersin Limanı'na uğurlandı.

        Uğurlama törenine, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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