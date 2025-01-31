Kırşehir'de yaralı bulunan saz delicesi tedaviye alındı
Kırşehir merkeze bağlı Sıdıklı Ekizağıl köyünde yaralı halde bulunan saz delicesi tedavi altına alındı.
Kırşehir merkeze bağlı Sıdıklı Ekizağıl köyünde yaralı halde bulunan saz delicesi tedavi altına alındı.
Sıdıklı Ekizağıl köyünde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan saz delicesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Ekiplerce Kırşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine getirilen kuşa ilk müdahalesi yapıldı.
Saz delicesinin, tedavisi ve iyileşme sürecinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.
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