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        Kırşehir'de yaralı bulunan saz delicesi tedaviye alındı

        Kırşehir merkeze bağlı Sıdıklı Ekizağıl köyünde yaralı halde bulunan saz delicesi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 12:36 Güncelleme: 31.01.2025 - 12:41
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        Kırşehir'de yaralı bulunan saz delicesi tedaviye alındı
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        Kırşehir merkeze bağlı Sıdıklı Ekizağıl köyünde yaralı halde bulunan saz delicesi tedavi altına alındı.

        Sıdıklı Ekizağıl köyünde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan saz delicesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Ekiplerce Kırşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine getirilen kuşa ilk müdahalesi yapıldı.

        Saz delicesinin, tedavisi ve iyileşme sürecinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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