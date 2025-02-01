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        Kırşehir'de lise ve pansiyonunda yangın denetimi yapıldı

        Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerince TOKİ Turizm Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve pansiyonunda yangın denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 15:18 Güncelleme: 01.02.2025 - 15:19
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        Kırşehir'de lise ve pansiyonunda yangın denetimi yapıldı
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        Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerince TOKİ Turizm Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve pansiyonunda yangın denetimi yapıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müdürü Yasin Gülşen ve beraberindekiler, pansiyonu bulunan okullarda çalışma başlatarak iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin uygulanma durumunu incelendi.

        Öğrencilerin ve personelin güvenli bir ortamda eğitim öğretim faaliyetlerine devam edebilmesi için yapılan denetimlerle eksiklerin giderilmesi ve iyileştirmesi de planlandı.

        TOKİ Turizm Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin de yangın merdiveni, kapılar, yangın tüpleri ve binanın genel durumu yerinde değerlendirildi.

        Okul yönetimi ve ilgili birimlerden bilgi alan Gülşen, güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamının en önemli öncelikleri arasında yer aldığını hatırlattı.

        Gülşen, denetimlerin düzenli olarak süreceğini ve okullarda iş sağlığı ve güvenliğinin arttırılması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

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