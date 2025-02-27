Kırşehir'de 12. sınıf öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 12. sınıf öğrencilerine "Sınav kazandıran stratejiler" konulu seminer verildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen seminerde, Ankara Bilim Üniversitesi Eğitim ve Kariyer Uzmanı İsmail Yolcu, öğrencilere sınav süreci ve kariyer planlaması, hedef belirleme konularında bilgi verdi.

Öğrencilerin motivasyonlarını artıracak stratejileri anlatan Yolcu, sınav maratonunda öncelikli olarak iletişimin çok önemli olduğunu vurguladı.

Seminerin ardından Yolcu'ya teşekkür plaketi takdim edildi.