Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de 12. sınıf öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 12. sınıf öğrencilerine "Sınav kazandıran stratejiler" konulu seminer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 15:09 Güncelleme: 27.02.2025 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de 12. sınıf öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi
        ABONE OL

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 12. sınıf öğrencilerine "Sınav kazandıran stratejiler" konulu seminer verildi.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen seminerde, Ankara Bilim Üniversitesi Eğitim ve Kariyer Uzmanı İsmail Yolcu, öğrencilere sınav süreci ve kariyer planlaması, hedef belirleme konularında bilgi verdi.

        Öğrencilerin motivasyonlarını artıracak stratejileri anlatan Yolcu, sınav maratonunda öncelikli olarak iletişimin çok önemli olduğunu vurguladı.

        Seminerin ardından Yolcu'ya teşekkür plaketi takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        DEM heyetinin Öcalan görüşmesi bitti
        DEM heyetinin Öcalan görüşmesi bitti
        Gaziantep'te ilk 11'ler belli oldu
        Gaziantep'te ilk 11'ler belli oldu
        İstanbul'da restorana silahlı saldırı! Yaralılar var!
        İstanbul'da restorana silahlı saldırı! Yaralılar var!
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini il