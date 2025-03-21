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        Kayseri ve Kırşehir'de Nevruz Bayramı kutlandı

        Kayseri ve Kırşehir'de, Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 15:49 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:56
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        Kayseri ve Kırşehir'de Nevruz Bayramı kutlandı
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        Kayseri ve Kırşehir'de, Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kayseri'de Valilik, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Halk oyunu gösterilerinin sunulduğu etkinlikte, yumurta tokuşturuldu, halat çekildi ve çuval yarışı yapıldı.

        Protokol üyelerinin Nevruz ateşinin üzerinden atlayarak demir dövdüğü programa, ERÜ Rektör Yardımcısı Cevdet Kırpık, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, AFAD İl Müdürü Rifat Genç ve davetliler katıldı.

        - Kırşehir

        Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törende, Türk devletlerinin bayrakları açıldı.

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ezgi Metin Basat, etkinlikte Nevruz Bayramı hakkında katılımcılara bilgi verdi.

        Halk oyunu gösterilerinin yer aldığı etkinlikte, Kırşehir Spor Lisesi öğrencileri halat çekme ve yumurta taşıma yarışı yaptı.

        Programda, protokol üyelerince örs üzerinde sembolik olarak demir dövüldü, davul zurna eşliğinde nevruz ateşinin üzerinden atlandı.

        Geleneksel kıyafet giyen okçuların gösteri yaptığı programda, günün anısına vatandaşlara fidan dağıtıldı.

        Programa, Vali Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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