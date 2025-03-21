Kayseri ve Kırşehir'de Nevruz Bayramı kutlandı

Halk oyunu gösterilerinin yer aldığı etkinlikte, Kırşehir Spor Lisesi öğrencileri halat çekme ve yumurta taşıma yarışı yaptı.

Protokol üyelerinin Nevruz ateşinin üzerinden atlayarak demir dövdüğü programa, ERÜ Rektör Yardımcısı Cevdet Kırpık, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, AFAD İl Müdürü Rifat Genç ve davetliler katıldı.

Kayseri'de Valilik, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kayseri ve Kırşehir'de, Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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