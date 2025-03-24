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        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 13:49 Güncelleme: 24.03.2025 - 13:58
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        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele çalışmaları kapsamında Çiçekdağı ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda, uyuşturucu temini ve satışı yaptığını belirlenen H.K. ile adreste bulunan D.C. ve M.İ. gözaltına alındı.

        Adreste yapılan aramada, sakız kutusu içinde gizlenmiş satışa hazır bir miktar sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 13 tabanca fişeği ve 1 bıçak ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, D.C. ve M.İ. hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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