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        Kırşehir'de sit alanında kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı

        Kırşehir'in Kaman ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 7 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 12:51 Güncelleme: 08.04.2025 - 12:55
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        Kırşehir'de sit alanında kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı
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        Kırşehir'in Kaman ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 7 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaman'ın Ömerhacılı köyündeki 1. derece arkeolojik sit alanı Kuşkalesi mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbar üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, İ.Y, H.Ç, M.P, B.S, H.B, Y.C ve L.D'yi sit alanı bölgesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

        Kazı bölgesinde yapılan aramada jeneratör, yılan kamera, su pompası, güneş enerjili projektör lamba, 3 el feneri, 50 metre elektrik kablosu, 20 metre su hortumu ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında başlatılan adli işlemler sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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