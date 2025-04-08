Kırşehir'de sit alanında kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaman'ın Ömerhacılı köyündeki 1. derece arkeolojik sit alanı Kuşkalesi mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbar üzerine çalışma başlattı.

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