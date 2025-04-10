Kırşehir Valiliğinden zirai don uyarısı

Açıklamada, bugün gece saatlerinden itibaren cuma günü ile cumartesi sabahına kadar orta ve yer yer kuvvetli zirai don olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte etkisini gösterecek soğuk ve yağışlı havayla kent genelinde zirai don beklendiği belirtildi.

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