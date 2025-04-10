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        Kırşehir Valiliğinden zirai don uyarısı

        Kırşehir Valiliği, hava sıcaklıklarındaki ani düşüş nedeniyle il genelinde zirai don hadiselerinin meydana gelebileceği uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 15:40 Güncelleme: 10.04.2025 - 15:40
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        Kırşehir Valiliğinden zirai don uyarısı
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        Kırşehir Valiliği, hava sıcaklıklarındaki ani düşüş nedeniyle il genelinde zirai don hadiselerinin meydana gelebileceği uyarısında bulundu.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte etkisini gösterecek soğuk ve yağışlı havayla kent genelinde zirai don beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, bugün gece saatlerinden itibaren cuma günü ile cumartesi sabahına kadar orta ve yer yer kuvvetli zirai don olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

        Vatandaşlara uyarıda bulunulan açıklamada, muhtemel riskler arasında zirai don, ulaşımda aksamalar, buzlanmanın yaşanabileceği, alınabilir önlemlerle oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

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