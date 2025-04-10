Kırşehir'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Kırşehir Kudüs Platformu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Cacabey Meydanı'nda toplanan platform üyeleri ve vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua etti.

Grup adına açıklama yapan Kırşehir Genç İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Nurullah Talha Erbaşı, işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarda 50 binden fazla masum insanın şehit edildiğini, 115 binden fazla kişinin de yaralandığını söyledi.

Erbaşı, yaşananların sadece bir savaş olmadığını, planlı bir soykırım olduğunu belirterek, "Söz konusu saldırganlık sadece Gazze, Filistin, Lübnan, Suriye gibi komşu bölgelerle sınırlı kalmayacak, coğrafyamızın tamamına yayılacaktır. Gazze'de masum çocukların bombalar altında can verdiği, sağlık çalışanlarının, basın mensuplarının, sivil savunma görevlilerinin, anne karnındaki bebeklerin, çocukların, kadınların, binlerce insanın canice şehit edildiği bu karanlık tablo, insanlık vicdanını kanatıyor." dedi.

Yaşananların insanlık suçu olduğuna dikkati çeken Erbaşı, şunları kaydetti:

"Bir avuç Filistinli direnişçi, tüm ümmetin onurunu sırtlanırken, geri kalanlar neden bu utanç verici sessizliğe mahkum? Tarih, bu uyuşukluğu affetmeyecek. 'Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır' sözü, bugün İslam aleminin kulaklarında çınlamalı. Kudüs, ümmetin ilk kıblesi siyonist çizmeler altında ezilirken, Müslümanlar nasıl rahat uyuyabilir? Bu sessizlik sadece bir zayıflık değil, aynı zamanda bir ihanettir."

Gazze’de zulme uğrayanlar için desteklerin sürdürülmesini isteyen Erbaşı, zalimlerin er ya da geç yaptıklarının cezasını çekeceklerini dile getirdi.