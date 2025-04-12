Kırşehir'de vatandaşların bulduğu ebabil kuşu ve kumru tedaviye alındı

Kırşehir'de vatandaşların bulduğu ebabil kuşu ve yavru kumru tedavi altına alındı.

Kent merkezinde bir vatandaşın bitkin halde bulduğu ebabil kuşu ve bir esnafın bulduğu yavru kumru, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ekiplerce Kırşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirilen kuşlar tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü ekipleri de duyarlılığı için vatandaşlara teşekkür etti.