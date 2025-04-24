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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Kırşehir'e hibe ve ekipman desteği

        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından çeşitli hibe ve ekipman desteği alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 12:28 Güncelleme: 24.04.2025 - 12:28
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Kırşehir'e hibe ve ekipman desteği
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        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından çeşitli hibe ve ekipman desteği alındığını bildirdi.

        Ünsal, yazılı açıklamasında, Ahiliğin başkenti, kadim şehir Kırşehir adına verilen desteklerin önemli ve ciddi katkılar sağlayacağını belirtti.

        Desteğin, İl Özel İdaresi ve belediyeler dahil olmak üzere kent genelinde yapılacak birçok proje ve yatırıma katkı sunacağını hatırlatan Ünsal, daha güçlü, yaşanabilir ve daha yeşil bir geleceğe emin adımlarla ilerlediklerini ifade etti.

        "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda Kırşehir için çalışmayı sürdürdüklerini vurgulayan Ünsal, şunları kaydetti:

        "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un vizyoner desteğiyle, şehrimizin dört bir yanına yönelik onlarca proje, yatırım ve hibe desteği hayata geçiriliyor. Yol ve altyapıdan, içme suyuna, çevre düzenlemelerinden sosyal tesislere, TOKİ konutlarından millet bahçelerine kadar uzanan bu kapsamlı destekler için şehrimiz, hemşerilerimiz ve gelecek nesiller adına en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Bu hizmetlerin ilimize kazandırılmasında katkı ve gayretlerini esirgemeyen Kırşehir Valimiz Murat Sefa Demiryürek'e, Milletvekilimiz Necmettin Erkan'a ve tüm başkanlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Birlikte çalışmaya, birlikte başarmaya devam edeceğiz. Gayret bizden, takdir milletimizden."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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