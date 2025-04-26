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        Kırşehir'de hükümlüler ağaç bakımı ve çevre düzenlemesi yaptı

        Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) arasındaki sosyal proje çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 16:46 Güncelleme: 26.04.2025 - 16:53
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        Kırşehir'de hükümlüler ağaç bakımı ve çevre düzenlemesi yaptı
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        Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) arasındaki sosyal proje çalışmaları devam ediyor.

        İki kurum arasındaki proje kapsamında üniversitenin Davulağıl Sosyal Tesisleri'nin kullanıma hazırlanması, ağaçların bakımı ve çevrenin temizlenmesi gibi faaliyetlerde Kırşehir 2 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlüler düzenleme yaptı.

        Park ve bahçelerin ağaçlandırılmasını da sağlayan hükümlülerin bu sayede ıslahı ve kamu yararı esas alınarak hizmet vermeleri hedefleniyor.

        Kırşehir'de bulunan hükümlülerin bu tarz sosyal projeler ile topluma yararlı bireyler olması ve cezalarının infazı sonrasında sosyal hayata uyum sürecinin hızlandırılması da amaçlanıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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